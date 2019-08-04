بلدية دبي تبدأ برنامج توطين الوظائف الميدانية

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت بلدية دبي برنامجاً طموحاً لتوطين الوظائف الميدانية بإطلاقها مبادرة «كوادرنا فخرنا»، من خلال تخصيص يوم مفتوح للتوظيف لاستقطاب المرشحين بهدف عقد المقابلات الشخصية الفورية لتعيين المواطنين على مختلف المسميات الوظيفية والمجالات الفنية المستهدفة في الوظائف الميدانية، في مقر مركز تدريب بلدية دبي الواقع في منطقة الجداف.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: بناء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأهيل كوادرنا الوطنية، بدأت البلدية جذب الكوادر المواطنة بهدف تشجيعها، للدخول في تطوير ذاتها بتأهيلها للوظائف الميدانية لتكون ركيزة أساسية تعتمد عليها بلدية دبي، وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة وذلك ضمن إطار منهجية التوطين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد، حيث بلغت نسبة التوطين في القيادات العليا لبلدية دبي 100%، وتسعى إلى زيادة نسبة التوطين بشكل كبير.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أنه تم خلال المبادرة توجههم إلى التخصصات التي تحتاج إليها في مختلف إداراتها، وتزود المواطنين بالمهارات اللازمة، وتؤهلهم للوظائف المتوفرة في مجالات عمل البلدية المختلفة، حيث تم إجراء مقابلات وظيفية فورية معهم، وسيتم تأهيلهم وتطوير قدراتهم قبل توزيعهم على الوظائف الميدانية.

حرص

وأوضح أن بلدية دبي حريصة على تدريب وتأهيل كوادرها ومواردها البشرية وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة المنوطة بالبلدية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقد انتهجت بلدية دبي خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين الكلي والنوعي لإجمالي عدد موظفيها خلال الـسنوات الماضية، وعليه كان لا بد أن استثمار طاقات المواطنين في مختلف القطاعات الإدارية أو المهنية أو الأخرى، ودعمهم لإكمال مسيرة البناء، وكنتيجة طبيعية لهذه السياسة الرائدة وضعت البلدية خططاً طموحة للتوطين تمخض عنها تبوؤ العنصر المواطن المراكز القيادية في الدائرة والدخول إلى العديد من التخصصات التي كان من النادر أن ترى شخصاً مواطناً بها.

وأوضح بأن الدائرة وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة، كما جهزت الدائرة نفسها لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال توفير مركز تدريب موظفي البلدية مجهز بأحدث المرافق والتقنيات الخاصة بالتدريب، ويحتوي على عدد من القاعات الرئيسية للتدريب مجهزة بمختلف التقنيات والأمور الفنية التي تخدم التدريب.

دعم المواطنين

ويأتي ذلك ارتباطاً وتوافقاً مع المبادئ الأساسية التي تبنتها حكومة دبي عند وضع استراتيجية الموارد البشرية، وأحد هذه المبادئ «كفاءات وطنية متميزة» والتي تؤكد التزامنا بتطوير ودعم المواطنين بحيث يصبحون في المستقبل قادة استراتيجيين بكفاءات عالية في جميع الميادين بما يزيد من ترابط المجتمع ويحافظ على هوية الوطنية، وفقاً لأجندة الدائرة واستقلاليتها وآليات عملها التي تحقق هويتها وأهدافها العامة مع المحافظة على الخطوط المشتركة والمحاور المركزية التي تدور حولها عملية توطين الوظائف واختيار الكوادر المواطنة.

وقد استقبلت بلدية دبي أكثر من 550 مواطناً من خريجي الثانوية العامة من الجنسين خلال اليوم الفتوح للمبادرة.

مبادرات

وتجدر الإشارة بأن بلدية دبي قد حققت إنجازاً قوياً من خلال تنظيم العديد من المبادرات منها مبادرة ذخائر والتي تهدف إلى إعداد كفاءات قيادية مؤهلة للصف الأول والثاني في الدائرة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في إطار صقل المواهب والكفاءات القيادية في بلدية دبي، وذلك بتقييم القدرات الشخصية لعدد 300 موظف، وتصميم وتنفيذ خطة تطويرية لخلق فرص التطوير الوظيفي وتحقيق الثقافة المؤسسية الداعمة لأفضل المواهب والحفاظ عليها.

كما تبنت البلدية مبادرة «واعدون» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص بهدف تأهيل وصقل مهارات الموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم بعد عملية ابتعاث مخططة من خلال تدريبهم على رأس العمل في كبرى الشركات الخاصة بمدة لا تزيد على سنة ضمن المجالات الفنية والتخصصية للعمل البلدي، حيث إن من أهم مخرجات المبادرة هو اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة من القطاع الخاص ونقلها لتطبيقها في القطاع الحكومي بهدف رفع جودة وكفاءة العمل بعدد 15 لعام 2019، وهي تعتبر أول دائرة حكومية تتبنى مثل هذه المبادرة.

وتنظيم أول مبادرة على مستوى حكومة دبي وهي ملتقى تخصصات المستقبل والتي تهدف إلى عقد لقاء مع الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة لتحديد التخصصات المستقبلية لبلدية دبي بهدف عملية الابتعاث، وقد تم عقد لقاء مع عدد لا يقل عن 10 جامعات وكليات، بالإضافة إلى مبادرة «قدوتي» وهي تهدف إلى إنشاء مجموعة من المرشدين ليتم تطبيق عملية الإرشاد الوظيفي لموظفي الدائرة من خلال تأهيل وتدريب القيادات الإماراتية في الدائرة ليتم تبني أدوات تعلم مبتكرة ومواكبة لمتطلبات التدريب المستقبلي بعدد 20 موظفاً، مبادرة القدوة الحسنة لنقل الخبرات العملية والمعرفة الضمنية وقصص النجاح «واعتبارها قدوة» من قبل القيادات والشخصيات المؤثرة في الدائرة للموظفين المواطنين الجدد الذين انضموا إلى أسرة البلدية لعدد 220 موظفاً.

مبادرات

نظمت بلدية دبي مبادرة «مبارك عليك» لتهنئة الموظف بالمولود الجديد، حيث تم تهنئة ما يقارب 330 موظفاً، ومبادرة التحصيل العلمي لتشجيع الموظفين للارتقاء بمستوى تحصيلهم العلمي، بما ينعكس إيجابياً في تطوير الأداء المؤسسي من الحصول على مؤهل شهادة الثانوية العامة حتى مؤهل الدكتوراه شاملة الشهادات المهنية التخصصية، وقد تم تكريم ما يقارب 80 موظفاً. وأيضاً مبادرة «أرشدني» لتوعية طلبة المدارس.