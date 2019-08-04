«الداخلية» تناقش إطلاق الدفعة الخامسة من دبلوم «إسعاد المتعاملين»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسعادة، مؤخراً اجتماعاً تنويرياً لممثلي الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة المشاركين في الدفعة الخامسة لدبلوم «إسعاد المتعاملين» الذي سيتم إطلاقه في سبتمبر المقبل وتنظمه الوزارة ضمن مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع أكاديمية اتصالات، وذلك في مقر الأكاديمية بدبي.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة، إن وزارة الداخلية تنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وباعتماد دولي من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال، للعام الخامس على التوالي، ويستهدف مشرفي وموظفي الواجهة الأمامية وموظفي مراكز الاتصال والاستقبال، وإسعاد المتعاملين لصقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية ومعايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وأضاف إن إطلاق الدفعة الخامسة من دبلوم إسعاد المتعاملين يأتي تماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة لإسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وضمن مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية، مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات متميزة لمتعامليها من كافة شرائح المجتمع، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن دبلوم إسعاد المتعاملين يستغرق مدة أربعة شهور، يتلقى المنتسبون على مدى ثلاثة فصـــول بواقــع 95 ساعة تدريبية معــتمدة، محاضرات نظرية وتدريبات عملية وورش عمل وزيارات مـــيدانية، للاطلاع على أفضل المعايير العالمية المتقدمة في مجال خدمة المتعاملين، وفي ثلاث مناطق جـــغرافية، هي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

حضر الاجتماع الدكتور علي القايدي مدير أكاديمية اتصالات، وعدد من مسؤولي ومشرفي مراكز الخدمة.