«محمد بن راشد للإسكان» تتكفل بمبالغ تهيئة منازل أصحاب الهمم

المصدر: دبي ــ وائل نعيم

كشف عمر عبد الرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس فريق أصحاب الهمم في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن المؤسسة تعمل حالياً على نظام جديد تتكفل من خلاله بدفع جميع المبالغ المترتبة على فئات أصحاب الهمم لضمان تهيئة المسكن الملائم لهم، ويشمل ذلك الرسوم الخاصة بالاستشاريين والمقاولين والتعديلات على حساب المؤسسة وليس على حساب المالك.

وأوضح عمر أهلي أن المؤسسة أدرجت منذ مطلع العام الجاري جميع فئات أصحاب الهمم في خدمة المساعدة بتنفيذ إضافات المساكن القائمة بعد أن كانت مقتصرة سابقاً على الفئات السمعية والبصرية والحركية، ويستفيد منها صاحب السكن أو إذا كان أحد أبنائه من هذه الفئات، كما أضافت المؤسسة نموذج بناء خاص بأصحاب الهمم ليصبح عدد النماذج لهذه الفئة نموذجين هندسيين ومخططات.

إحصائيات

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المؤسسة إن عدد المساكن المؤهلة لأصحاب الهمم لعامي 2018 و2019 بلغ حتى الآن 14 مسكناً بإجمالي 4 ملايين و960 ألف درهم، فيما بلغت نسبة تطبيق اقتراحات أصحاب الهمم 71%.

وأضاف: بلغ عدد الطلبات لأصحاب الهمم للخدمات الإسكانية في العام الماضي 16 طلباً، ونصف السنة من العام الجاري 6 طلبات. كما بلغت المساعدات الاجتماعية التي قدمتها المؤسسة لأصحاب الهمم 28 ألفاً و819 درهماً، وتم رفع نسبة تجهيز مبنى المؤسسة 60% لتناسب أصحاب الهمم بمبلغ التكلفة الإجمالي المدفوع للتمويل 55 ألفاً و170 درهماً.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة حصل على تقييم بنسبة 87% حسب آخر تقرير صدر عن حكومة دبي الذكية لعام 2018، مما ينعكس إيجاباً على قدرة أصحاب الهمم، من تصفحه وفتح روابطه على قدم المساواة مع الآخرين.

مبادرة

وقال: أطلقت المؤسسة مبادرة «سيار» لتساعد أصحاب الهمم للحضور والانتقال للمؤسسة، وتسهم هذه المبادرة في التسهيل والتيسير على هذه الشريحة المجتمعية، مشيراً إلى أن متعاملي المؤسسة من أصحاب الهمم يحظون بامتيازات تمنحهم الأولوية في الحصول على مسكن بالإضافة إلى تحمل المؤسسة كل نفقات تأهيل المسكن ليتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم وبشكل مجاني، ويتم توفير خدمة النقل المجاني إلى مبنى المؤسسة للمتعاملين من أصحاب الهمم في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية، كما تم تصميم الموقع الإلكتروني الداخلي والخارجي وكل التطبيقات الذكية الخاصة بالمؤسسة بحيث تتناسب مع احتياجات كل أصحاب الهمم من خلال تطبيق الممارسات العالمية في هذا المجال.

خدمات متميزة

وتابع: تستقبل المؤسسة طلبات التعديلات من جهة الشخص من أصحاب الهمم، أو من أحد أفراد عائلته، ويتم تنفيذ التعديلات خلال 3 - 4 أشهر، وتقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمراقبة جودة التنفيذ والتأكد من تطبيق معايير الكود، لافتاً إلى أن أصحاب الهمم الذين يستفيدون من هذه الخدمة المجانية، هم المسجلون ببطاقات أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وبطاقة «سند» من هيئة تنمية المجتمع.

كود

تطبق المؤسسة مواصفات كود دبي في تهيئة المرافق والخدمات ووسائل الاتصال لاستخدام أصحاب الهمم على المشاريع الإسكانية ومبنى المؤسسة، وتراعي تطبيق مواصفات كود دبي في تهيئة المرافق والخدمات على كل مشاريعها الإسكانية في حال طلب المتعامل، ويتم التواصل واختيار الشركات الاستشارية والمقاولين بعناية، لتنفيذ الكود لمختلف الإعاقات، وتعديل ذلك سواء أكان على المساكن التي تم تسليمها أم الجاري العمل فيها، وصولاً للمساكن التي تشرف المؤسسة على تنفيذها.