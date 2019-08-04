%83 من مستحقي معاشات المتقاعدين المتوفّين في أبوظبي إناث

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن نسبة الإناث المستحقات لمعاشات ذويهن المتقاعدين المتوفين بلغت 83%، من إجمالي عدد المستحقين، حيث بلغ عددهن 7960 مستحقة، فيما بلغ عدد المستحقين الذكور 1576 مستحقاً بنسبة 17% فقط من إجمالي أعداد المستحقين حتى 2018. وبين التقرير الإحصائي السنوي، الذي أصدره الصندوق مؤخراً وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن إجمالي عدد مستحقي المعاش عن المتقاعد المتوفى بلغ 9536 مستحقاً ومستحقة، وجاءت «الابنة» التي تحصل على معاش أبيها المتوفى في الفئة الأولى بنسبة 48% بعدد 4543 فتاة، وفي المرتبة الثانية «الأرامل» بنسبة 33% وبعدد 3192 أرملاً وأرملة، والأبناء الذكور بنسبة 16% بعدد 1519 مستحقاً لمعاش المتقاعد المتوفي، فيما بلغ عدد الأخوة «ذكوراً وإناثاً»21 مستحقاً.وحسب التقرير، بينت الإحصاءات أن المستحقين من إمارة أبوظبي يمثلون 95% من إجمالي المستحقين للمعاش التقاعدي من الصندوق في الدولة.

وأشار الصندوق إلى أن المستحق هو كل من تقرر له معاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش «الزوج أو الأرامل، الأولاد، الوالدان الأخوة والأخوات، أولاد الابن»، لافتاً إلى أنه يكون للمستحقين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون المعاشات، الحق في تقاضي أنصبة من معاشه حسب نص قانون المعاشات، وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

شروط

وأوضح التقرير أنه يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الـ 21، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي تتجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الـ 26. وأوضح الصندوق أن القانون يشترط لاستحقاق الفتاة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمداً في معيشته على الابن المتوفى.

ولفت إلى أنه من شروط استحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى ومستوفين للشروط، كما يشترط لاستحقاق الأبناء إذا كان والدهم متوفى أو توفي بعد استحقاقه في المعاش أن ينتقل إليهم نصيب والدهم، وذلك حسب الشروط الواردة بالقانون.

نسب

وأوضح التقرير الإحصائي للصندوق أن عدد المتقاعدين ذوي المستحق الواحد يشكل النسبة الأكبر، حيث بلغت 37% من المتقاعدين المتوفين، وكان عددهم 1282 متقاعداً، فيما بلغ عدد المتقاعدين ممن لهم مستحقين اثنين 814 متقاعداً بنسبة 23%، والمتقاعدين الذين لديهم 3 مستحقين كانت نسبتهم 15% بعدد 534 متقاعداً، فيما بلغ عدد المتقاعدين، الذين لديهم 4 مستحقين 308 متقاعدين بنسبة 9% فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين لديهم مستحقون 10 فأكثر 52 متقاعداً وبلغت نسبتهم نحو 1%.