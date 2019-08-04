كهرباء دبي تطلق السيارات المخصصة لدعم مبادرة «الاستجابة الذكيّة»

المصدر: دبي-البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي السيارات المخصصة لدعم مبادرة "الاستجابة الذكيّة" في إطار جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة وتعزيزاً لمبادرة الاستجابة الذكية للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني.

وتأتي عملية تطوير مبادرات الاستجابة للملاحظات الفنية، ضمن جهود الهيئة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمتعامليها.

وتحتوي السيارات على كابينة خاصة لتخزين الأدوات الكهربائية المستخدمة في حالة الملاحظات الفنية، وخزائن معدات الصيانة، ومواد الإسعافات الأولية، وأجهزة تخزين الطاقة (UPS)، ومولد صغير للكهرباء للتوصيل المؤقت، وأدوات الحفر، ومضخة المياه، وأنابيب مياه، والمواد الفنية الأخرى.

تتبع وتمكن مبادرة الاستجابة الذكية، للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه المتعاملين، من الإبلاغ عن الأعطال بسهولة، من خلال التشخيص الذاتي للملاحظات الفنية وتحديدها، وتقليص الخطوات اللازمة لتقديم البلاغات ومتابعتها، مع إمكانيّة التتبع الذكي والتواصل مع الفريق الفني، بما يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أطلقنا السيارات المخصصة لدعم خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية، حيث تشهد عملياتنا وخدماتنا تطويراً مستمراً، ونتبنى ثقافة الابتكار، باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، ونحرص على توفير جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين، ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار».

وأضاف الطاير: «تتماشى هذه الخدمة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين، حيث نقوم بالتنسيق مع عدة شركاء من جهات حكومية وخاصة، ومسرعات دبي المستقبل، لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة. وتعد خدمة الاستجابة الذكية للملاحظات الفنية للكهرباء والمياه، التي أطلقتها الهيئة حديثاً، واحدة من الخدمات التي تثري تجربة المتعاملين، من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتحقق سعادتهم».