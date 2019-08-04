استعراض مهام اللجان وجودة الخدمات لضيوف الرحمن

المصدر: مكة المكرمة - وام

استعرضت بعثة الحج الرسمية، مهام مختلف لجانها من حيث الجاهزية وجودة الخدمات المقدمة، وواجبات كل لجنة خلال تأدية مناسك الحج، وحتى تاريخ العودة إلى أرض الوطن.

ويأتي ذلك تحقيقاً للارتقاء بالأهداف الاستراتيجية التي تستهدفها البعثة، وبما يتماشى مع استمرارية الوصول بنهج إسعاد المواطن، الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة عبر إيجاد كافة السبل لتقديم متطلبات الحجاج واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقدته البعثة الرسمية للحج مساء أمس، بمقرها في مكة المكرمة، حول استعدادات البعثة الرسمية لاستقبال حجاج دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة، حيث باشرت لجان بعثة الحج الرسمية للدولة، مهامها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة، استعداداً لاستقبال حملات الحج.

وبحثت اللجان مستويات التنسيق والتعاون المشترك في ما بينها، إضافة إلى عرض الخطط اللازمة التي تضمن تذليل العقبات، وتيسير السبل على كافة حجاج بيت الله من دولة الإمارات، ومختلف المبادرات التي ستقدم بناء على التوصيات والمقترحات، عبر الاستفادة من مخرجات الأعوام السابقة. وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،، بدعم وحرص القيادة الرشيدة على تأمين أقصى درجات الراحة لحجاج الدولة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لملايين الحجاج من شتى أنحاء العالم، وترحب بهم، وتعمل على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم، وتحرص على تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. ولفت إلى الجهود المبذولة من أجل خدمة الحجاج عامة، باختلاف جنسياتهم وألوانهم.