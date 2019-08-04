«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لدعم المرضى محدودي الدخل

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركتي «بيولوجيكس» و«أكسيوس لخدمات التثقيف الصحي» تنفيذاً لبرنامج «سوا»، بهدف توفير الدواء لمرضى الصدفية، التهاب المفاصل الصدفية، التصلب اللويحي المتعدد متكرر الانتكاس، والمايلوما المتعددة، من ذوي القدرة المالية المحدودة، ويستفيد من المبادرة ما يصل إلى 260 مريضاً مؤهلاً للبرنامج.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، حيث مثّل الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما وقع نبيل خوري مدير العمليات لشركة «بيولوجيكس»، وأنس سفاريني المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «أكسيوس».

التزام

وأشارت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن سلسلة مبادرات عام «التسامح»، بهدف توفير الدواء للمرضى الذين لا يشملهم تأمين يغطي التكلفة الكلية للعلاج، وتحسين التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من قبل الطبيب المختص المعالج، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالـتأمين الصحي والمرضى الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم، وتشمل المبادرة المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو من دون تغطية تأمينية.

وتقوم شركة «أكسيوس» بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، وشركاء البرنامج كأطباء مرخصّين وصيدليات ووكيل الدواء المدعوم بالبرنامج لضمان سهولة سير عمل البرنامج، بالإضافة إلى إدارة رحلة البرنامج للمريض المؤهل والتواصل الدوري مع المريض لضمان وصول العلاج حسب الخطة العلاجية لدعم المريض، بعد تقييم الحالة المادية والاجتماعية للمرضى، لضمان أهليتهم للبرنامج واستحقاقهم للدواء، وتحديد خطة دعم العلاج بالنسبة لكل مريض مستحق على حدة.

المسؤولية المجتمعية

ومن جانبه أكد نبيل خوري مدير العمليات لشركة «بيولوجيكس»، حرص الشركة على المساهمة ببرامج دعم المرضى للتخفيف من معاناتهم ولا سيما شريحة محدودي الدخل، ضمن التزامهم بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توفير الدواء لمدة سنة كاملة، بما يتوافق مع خطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج، مشيداً بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الدواء للمرضى المحتاجين.