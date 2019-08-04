200 ألف وجبة للحجاج على روح الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

كشف الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية عن إقرار البعثة خطة لتوزيع 200 ألف وجبة على حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الجاري، وذلك عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال الدكتور محمد الكعبي لـ«البيان» إن البعثة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتوزيع الوجبات على الحجاج من مختلف دول العالم على عدة مراحل.

إشراف

وأوضح الكعبي أنه تقرر توزيع تلك الوجبات في يوم عرفة ومشعر مزدلفة وعلى الحجاج أيام التشريق في مخيمات منى، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص البعثة على استفادة أكبر عدد من الحجاج من الوجبات التي توزع على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

وذكر أن البعثة الرسمية لدولة الإمارات ستتابع وبدقة عمليات تسليم وحفظ وتوزيع هذه الوجبات وذلك بإشراف لجنة متخصصة تراعي إعداد الوجبات واختيار محتوياتها التي تماثل الوجبات المقدمة للمسافرين عبر شركات الطيران، والتي تتميز باحتوائها على أصناف غذائية متنوعة، فضلاً عن القيمة الغذائية المرتفعة والمتكاملة لتفيد الحجاج وتساعدهم على تأدية مناسكهم وتحمل الجهد المبذول في الأيام المباركة.

آلية

وأشار الكعبي إلى أن عملية توزيع الوجبات ستتم عبر آلية محددة لتغطية جميع مناطق تواجد حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة ومنى ومزدلفة وعرفة، لافتاً إلى أن هذه الآلية تضمن وتسهل وصول الوجبات للحجاج بسهولة ومن دون عناء، انطلاقاً من دور البعثة في الاهتمام بضيوف الرحمن وترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم.

وثمن الكعبي دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، عبر ما تبذله مختلف الجهات المعنية في المملكة من تطوير مستمر لمختلف المرافق والجهد المتواصل لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للحجاج.