جمارك دبي تنهي إجراءات المسافرين في 5 دقائق عبر «الإفصاح المبكر الذكي»

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي» والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، يتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح عن (الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر) بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية من 25 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق.

ووجّه مصبح بتوفير انسيابية تدفق المسافرين لأكبر مطار في العالم (مطار دبي الدولي) خلال فترة الصيف والعيد عبر تسخير كافة الخدمات والإجراءات الذكية للدائرة مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود الدولة، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل بكل جد لتحقيق بنود وثيقة الخمسين التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بدعم بنود الوثيقة و منها استراتيجية خط دبي للحرير عبر تعزيز تجربة زوار دبي من خلال الارتقاء الدائم بمستوى خدماتنا الجمركية، وترسيخ موقع مطار دبي الدولي كنقطة محورية بين الشرق والغرب.جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي لمبنى المطار رقم 1 رافقه خلالها إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.

نقلة نوعية

وتسعى جمارك دبي من خلال هذا التطبيق الرائد إلى إحداث نقلة نوعية في تحقيق سعادة المسافرين والمساهمة الفاعلة في حركة مطار دبي الدولي الذي استقبل 89.1 مليون مسافر في عام 2018 ليحتل المركز الأول عالمياً للسنة الخامسة على التوالي من حيث عدد المسافرين.

وكشف أن جمارك دبي تعاملت مع 3.9 ملايين مسافر وأنجزت تفتيش 7.2 ملايين حقيبة لمبنى مطار دبي الدولي رقم 1 خلال النصف الأول من العام الجاري بمتوسط 40000 حقيبة يومياً وهو رقم ضخم لا يمكن إنجازه إلا بتوفر الأجهزة المتطورة في الفحص والتي تحرص جمارك دبي على تزويد المطارات بها وتحديثها بشكل مستدام، بالإضافة إلى الكادر المؤهل والمحترف من ضباط جمارك دبي الذين يتمتعون بحس أمني مرتفع. كما بلغ عدد ضبطيات لمبنى 1 للفترة ذاتها 179 ضبطية تنوعت بين مخدرات و مواد مقيدة وممنوعة وكانت أبرز ضبطيات النصف الأول أربع ضبطيات لعشبة المارجوانا المخدرة وُزعت على النحو التالي ضبطية بوزن7.9 كيلو جرامات و ضبطية بوزن 6.3 كيلو جرامات و أخرى بوزن 6.13 كيلو جرامات وضبطية بوزن5.6 كيلو جرامات.