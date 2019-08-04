عبد الله المري يطّلع على الأنظمة الذكية في غرفة عمليات أمن المطارات

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غرفة العمليات الرئيسية في الإدارة العامة لأمن المطارات، بهدف الاطلاع على آخر التحديثات والإنجازات والنتائج الأولية للأنظمة الأمنية الذكية التي تعمل الغرفة بها، وذلك بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، والعميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، وبطي قرواش، نائب الرئيس للشؤون الأمنية بمؤسسة مطارات دبي.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري، على مســتوى الإنجاز والخــصائص للبرامج الذكية في غرفة العـــمليات والنتائج الأولية لها، وكيفية ترابطها مع الأنظمة الموجودة مســبقاً والمتعلقة بإدارات أخرى.