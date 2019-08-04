حجاج «زايد الخيرية» يغادرون إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أبوظبي - وام

غادرت من مطار أبوظبي أمس إلى الأراضي المقدسة قوافل حجاج برنامج زايد للحج الذي تنظمه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج إن فريق عمل المؤسسة واللجنة المكلفة بالإشراف تابعت حسن سير جدول أعمال برنامج زايد للحج من أجل توفير كل التسهيلات للأخوة الحجاج وخاصة كبار السن وتأمين راحتهم وإتمام عملية استلامهم التذاكر وبطاقات جلوسهم في الطائرة والإشراف على الحملات والتأكد من تصاريح الحجاج وبطاقات التطعيم الصحي لتكون الرحلة آمنة ومستقرة في وقتها المحدد.

ونقل الزعابي تمنيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس بأن يمن الله على الحجاج بسلامة الوصول والدعاء لهم بالقبول.

وأضاف الزعابي أن حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة أكد ضرورة توفير كل الإمكانيات لتيسير حركة النقل مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج المؤسسة. وأعرب الزعابي عن شكره وتقديره لإدارة مطار أبوظبي على اهتمامها وعنايتها وكذلك الإداريين في شركة طيران الاتحاد على رعايتهم وتسهيلاتهم إجراءات السفر.