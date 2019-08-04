«نيابة دبي» تحاضر لموظفي «الصحة» عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت النيابة العامة محاضرة عن قانون الجرائم الإلكترونية بعنوان «تطور الجريمة في ظل التقنيات الحديثة» لموظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويأتي ذلك حرصاً من النيابة العامة على نشر الثقافة القانونية، وإرشاد الأفراد حول قانون الجرائم الإلكترونية والاستخدامات الصحيحة والسليمة لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المعلوماتية.

وقدم الورشة المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، واستعرض عدداً من المحاور، أهمها التعريف بالجريمة الإلكترونية، وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، كما استعرض عدداً من الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012، وكذلك بيان الإجراءات المرعية في تقديم الشكوى.