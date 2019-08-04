مبادرة الشارة التعريفية لشرطة رأس الخيمة تناقش إجراءات العمل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي، مدير إدارة مشروع مبادرة الشارة التعريفية بشرطة رأس الخيمة، اجتماع أعضاء المشروع لتوثيق إجراءات العمل، ووضع مؤشرات الأداء التشغيلية، وذلك تماشياً مع منهجية إدارة المشاريع بوزارة الداخلية.

خطط

حيث تم خلال الاجتماع، مراجعة وضع الخطط التشغيلية لعمل مشروع مبادرة الشارة التعريفية بشرطة رأس الخيمة، وربط 16 مؤشراً وطنياً واستراتيجياً لخدمة المشروع، بالإضافة إلى ربط مجموع 44 مؤشراً تشغيلياً لقياس نسب الإنجاز في المشروع، كما تم توزيع المهام على الأعضاء، كل حسب اختصاصه، واعتماد الخطط الفرعية للخطط الرئيسة، المتمثلة في (نظم الإدارة والتنظيم والحوكمة - الإعلام والتسويق - التدريب والتأهيل - إدارة المخزون - البرامج والأنظمة - المصروفات)، وتم تحديث مصادر البيانات التي تغذي المبادرة، وفق المنظومة الإدارية المعتمدة للخطة التشغيلية لمنهجية إدارة المشاريع بوزارة الداخلية.

دعم

في ختام الاجتماع، أكد الرائد يوسف الطنيجي، أهمية مشروع مبادرة الشارة التعريفية بشرطة رأس الخيمة، الذي يدعم ويحسن مؤشرات «الأجندة الوطنية» و«الاستراتيجية» و«التشغيلية» للعمل والأداء الشرطي، ويهدف إلى إتاحة بيئة أمنية تشجع على الإنتاج والاستثمار والسياحة، والارتقاء بالتنمية عبر تعزيز الشعور بالأمن والأمان، الذي يسهم في رفع مؤشر الشـــعور بالسعادة في المجتمع.