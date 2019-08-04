بحث التكامل بين قطاعي «العمليات» و«الإدارة» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اجتماع التكامل لبحث تعزيز العمل المشترك بين قطاعي العمليات وشؤون الإدارة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وصولاً إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.

وحضر الاجتماع الذي عقد في نادي الضباط بمنطقة القرهود، مديرو الإدارات العامة في قطاعي العمليات وشؤون الإدارة، ونوابهم، ومديرو مكاتب التطوير المؤسسي للقطاعين، ومديرو الإدارات الفرعية والموظفون. وقدمت مختلف الإدارات العامة في قطاعي العمليات وشؤون الإدارة خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول المبادرات التي تقوم على تنفيذها من أجل تحقيق التميز والريادة الشرطية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.