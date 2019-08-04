أبطال «شرطة الغد» يتعرّفون إلى خدمات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع طلاب «أبطال شرطة الغد» على جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات الشرطية في التوعية المرورية والبرامج والمبادرات التي تنفذها بهذا الشأن للحد من الحوادث.

وزار الطلاب مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، واطلعوا على مهام المديرية وجهودها في تعزيز وتقديم الخدمات للجمهور.

وقام الطلاب بجولة في أقسام التحقيق والمخالفات المرورية والهندسة المرورية وغيرها، وتم خلالها التعرف على آلية عمل كل قسم. كما تم توعيتهم مرورياً، وجرى تعريفهم بمهام دوريات السعادة، والذكية، والأطفال، والضبط المروري، والأنظمة الحديثة المزودة بها وآلية عملها.