إجراءات لتسريع استقبال وفحص الأضاحي المستوردة في منافذ الدولة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية، بهدف تسريع عمليات استقبال وفحص والإفراج عن الأضاحي المستوردة في مختلف منافذ الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر المحلية في الدولة، حرصاً على تسهيل الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن أسواق بيع الأضاحي في الدولة مستقرة وجاهزة بأعداد الأضاحي المناسبة وتكفي احتياج السوق المحلي، وذلك نتيجة لاعتماد الوزارة على سياسة الأسواق البلدية، حيث تم استيراد 30 ألف رأس ماشية من رومانيا لأول مرة، بالإضافة لفتح السوق أمام الشحنات الموردة من الصومال، في الوقت الذي أغلقت بعض الدول أبواب تصديرها للأضاحي خلال موسم الصيف، ومنها أستراليا التي تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية في عمليات الاستيراد منها. وأكد معاليه أن الوزارة في تواصل مباشر مع جميع التجار وموردي المواشي عبر منافذ الدولة، حيث نفذت الوزارة مجموعة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بزيادة أعداد أطباء الحجر البيطري والعاملين في منافذ استقبال الإرساليات بالمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية بالإضافة لزيادة عدد ساعات المختبرات، لتسريع إجراءات الاستيراد والفحص البيطري وإصدار الشهادات الصحية للمواشي في مختبرات الوزارة، لافتاً إلى أن تركيز الاستيراد على الموانئ حالياً، لازدحام أبرز مطارين في الدولة وهما مطار آل مكتوم ومطار الشارقة الدولي.

من جانبها أكدت بلدية رأس الخيمة استعداد مقاصب الإمارة بكامل طاقتها لاستقبال الأضاحي والذبائح اعتباراً من يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة استعداد الأطباء البيطريين بالتواجد داخل المقاصب وأسواق بيع الأضاحي، بهدف فحص الأضاحي قبل الذبح وبعدها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي .

وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة في منطقة الفلية ورأس الخيمة والغيل بالمناطق الجنوبية ستعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم، مع توفير الأجواء المريحة للأهالي خلال انتظارهم لاستلام لحوم الأضاحي، مشيرة إلى تواجد فرق الأطباء البيطريين داخل المقاصب، بهدف فحص الأضاحي قبل دخولها للذبح وبعدها، بالإضافة للمراقبين والإداريين في كل مسلخ لمتابعة تطبيق وتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالأضاحي، حيث ألزمت الدائرة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، جميع التجار في أسواق الأضاحي تقديم شهادات صحية لخضوع الأضاحي للفحوصات.