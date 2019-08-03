طفل مواطن عمره 4 سنوات يعود إلى منزله للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي-البيان

تمكن منصور علي، وهو طفل إماراتي مريض يبلغ من العمر أربع سنوات، من العودة إلى منزله والعيش مع أسرته للمرة الأولى نتيجة الرعاية ذات الجودة العالية التي تلقاها في مركز إن إم سي بروفيتا العالمي الطبي في أبوظبي على يد مجموعة من الخبراء.

نُقِل منصور إلى المستشفى عند ولادته، وهو طفل خديج وواحد من أربعة توائم، وُلد بعدد من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك مرض الرئة المزمن. وتلقى العلاج بالعديد من المراكز الصحية في أبوظبي قبل نقله إلى مركز إن إم سي بروفيتا، حيث خضع لعملية جراحية لعمل ثقب في القصبة الهوائية مع التغذية الأنبوبية للمعدة، وتلقى رعاية طبية وتمريضية على مدار الساعة.

وأصبح بإمكان منصور الآن التنفس دون مساعدة بعدما قضى عامين معتمداً على جهاز التنفس الصناعي، وهو طفل ذكي يتحدث أربع لغات، ويعشق الرسوم المتحركة، وصار بمقدوره الآن تناول الطعام والشراب والقيام بكل ما يفعله الأطفال في عمر الرابعة.

وأوضح أحد أطبائه أن منصور أصبح أكثر راحة الآن، وقال إنه يستمتع بالجلوس خارج غرفته والتواصل مع الموظفين والعائلات.

وقرر الفريق متعدد التخصصات المسؤول عن علاج منصور مؤخراً أن الطفل أصبح في حالة جيدة بما يكفي لخروجه من المركز. وشعرت أسرته بسعادة غامرة عند علمها أن ولدها الصغير أصبح بمقدوره أن يعيش في المنزل لأول مرة.

وقال والده: "كنا نعلم أن حالة منصور تتقدم بشكل ملحوظ، لكننا لم نصدق عندما سمعنا أنه سيغادر المركز! إن جميع أفراد العائلة متحمسون جدًا للترحيب بمنصور، وسنحرص على تزيين غرفته في المنزل بشخصياته الكرتونية المفضلة".