مكتوم بن محمد: القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر بل بالإنجازات

المصدر: البيان الالكتروني

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن سموه تعلّم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابة في "تويتر" تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن "القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات.. هذه فلسفة مدرسة محمد بن راشد في القيادة.. اليوم لدينا آلاف القادة الشباب الذين يحملون رؤية محمد بن راشد، ويترجمونها فكراً وعملاً، ويبنون معه دبي المستقبل لتبقى الرقم واحد".