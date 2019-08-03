شرطة دبي تكرم "موظفاً" عثر على 210 آلاف درهم

المصدر: البيان الالكتروني

كرّم العقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بردبي، بحضور العقيد عبدالمنعم عبدالرحمن محمد، رئيس قسم الشؤون الإدارية، و عبدالله إبراهيم عبدالله، رئيس قسم إسعاد المجتمع، أثكر علي عبدالرحيم، موظف فئة مساندة، وذلك لأمانته وحرصه على إعادة مبلغ مالي يقدر بـ 210 ألف درهم لمركز شرطة بردبي بعد عثوره عليه.

وتقدم العقيد راشد محمد الشحي بالشكر إلى موظف الفئة المساندة لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع لأن يحذوا حذوه.

وأكد أن تكريم هذا الشخص الأمين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، فيما سلمت شرطة دبي المال إلى صاحبه بعد التعرف عليه.