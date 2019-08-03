بعثة حكومة دبي تصل المدينة المنورة دقائق من «الكاونترات» إلى باب الطائرة

المصدر: دبي-رامي عايش

وصلت البعثة الرسمية لحجاج حكومة دبي أمس إلى المدينة المنورة، بعد مغادرة أعضائها «صباحاً» مطار الإمارة عبر طيران الإمارات، لأداء مناسك الحج.

كما وصلت إلى المدينة مساء امس دفعة ثانية من حجاج الدولة، وحجاج الترانزيت على متن الرحلة الثانية المجدولة لطيران الإمارات، على أن تتوالى بقية الرحلات الأخرى لطيران الشركة الأخيرة، وطيران فلاي دبي،والطيران السعودي،من المبنى 3 للمطار حتى الـ 8 أغسطس الحالي.

وحرصت الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية على التواجد مبكراً في صالة المسافرين في مطار دبي، لاستقبال الحجاج وأعضاء البعثة الرسمية وتوديعهم، والتنافس في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات والهدايا التي تحقق سعادتهم من منطلق رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للمواطن أينما حل، في مشهد يعكس التكامل والتعاون المشترك فيما بين تلك الجهات والمؤسسات.

5 دقائق

وقال محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج رئيس «المبنى 2» لـ «البيان»: إن التسهيلات التي قدمها أعضاء لجنة الحج التي تضم إلى جانب مطارات دبي عدداً من الدوائر الحكومية، مكنت الحجاج من إنهاء جميع إجراءات سفرهم ومغادرتهم في وقت لا يزيد على 5 دقائق ابتداء من وصولهم أرض المطار، وانتهاء بدخوله الطائرة.

ولفت إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا الدولة عبر مطار دبي أمس وصل إلى نحو 212 حاجاً، منهم أعضاء بعثة الحكومة الرسمية التي أقلعت رحلتها عند الحادية عشرة صباحاً، وكذا حجاج الترانزيت الذين غادروا على متن الرحلة الثانية عند الساعة الرابعة عصراً.

وأوضح أن مطارات دبي استبقت سفر الحجاج بجملة من التسهيلات والخدمات التي سهلت وسرعت إجراءات سفرهم مثل زيادة عدد «كاونترات المغادرة»،وزيادة أعداد الموظفين وتخصيص خطوط محددة لهم.

جهود

من جهته، أعرب مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة رئيس البعثة، عن شكره وتقديره إلى الشركاء الاستراتيجيين للبعثة و«الدائرة» على جهودهم في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج، مشيراً إلى أن عودة البعثة إلى أرض الوطن ستكون يوم السادس عشر من الشهرالحالي.

وتقدم أعضاء البعثة، والحجاج بالشكر الجزيل إلى مطارات دبي نظير توفيرها أفضل الخدمات والتسهيلات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام.

وأكد عدد من أعضاء البعثة لـ«البيان»، وهم كل من الواعظ عبد الله الكمالي والإعلامي أحمد الزاهد وإبراهيم عبيد المهيري وأحمد عبد الله على اهتمام القيادة الرشيدة، واللجنة العليا للحج بتيسير أمور سفرهم وعودتهم سالمين، وتوفير الخدمات والهدايا والمستلزمات الطبية لهم من جميع الدوائر التي استقبلتهم وودعتهم بالقهوة العربية والتمور والأكلات الشعبية.

وقالوا:إن الإجراءات ابتداء من الدخول إلى صالات المطار مروراً بالبوابات الذكية، ثم مراقبة الجوازات، وكافة المعاملات تم الانتهاء منها خلال بضع دقائق.