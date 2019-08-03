شرطة عجمان تتواصل مع الأمهات بـ«مبروك ما ياك»

المصدر: عجمان - البيان

ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق الاندماج والمسؤولية المجتمعية مع أفراد المجتمع، واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «مبروك ما ياك»، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقام فريق من قسم الشرطة المجتمعية برئاسة الرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بزيارة مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، وكان في استقبالهم موظفو قسم العلاقات العامة بالمستشفى ورافقوهم في جولة ميدانية في المستشفى زاروا خلالها قسم المواليد الجدد البالغ عددهم 25 لتهنئة ذويهم، وقدموا لهم تهنئة شرطة عجمان بقيادتها وموظفيها متمنين للمواليد الحياة السعيدة والنشأ الصالح.

من جانبها تقدمت إدارة المستشفى بجزيل الشكر والتقدير لوفد شرطة عجمان على اللفتة الطيبة، متمنين لهم مسيرة نجاح وتميز في تحقيق الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، كما عبر ذوو المواليد عن سعادتهم وفرحتهم بزيارة الوفد وتمنوا لهم دوام التوفيق والسداد.