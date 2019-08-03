شرطة دبي تنظم ورشة عمل حول البحث العلمي

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة التدريب في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ورشة عمل عن أهمية البحوث العملية في العلوم الجنائية، و نشرها في وسائل الإعلام العلمية المختصة، بعنوان «البحث العلمي: خارطة الطريق من العمل المختبري إلى المنشورات».

وذلك في القاعة الرئيسية في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.وقدم ورشة العمل كل من الدكتور يحيى السيد، أستاذ مشارك، وباحث في قسم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة في جامعة الشارقة، وكارا جونز، أمينة المكتبة بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقدم الدكتور يحيى السيد نظرة عامة على تاريخ الأبحاث العلمية في المنطقة العربية، مستعرضاً جهود العلماء المؤثرين من العصر الذهبي الإسلامي بدءاً من القرن الخامس وحتى القرن الخامس عشر، ممن حققوا تقدماً في العلوم والتكنولوجيا المختلفة.

واستعرض توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز البحث العلمي، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي وإزالة أي حدود تقلل من الإنتاجية العلمية.

كما وقدم السيد شرحاً حول أهمية نشر البحوث العلمية التي ستساهم في جعل دبي من بين المدن الأفضل في مجال المنشورات وإنتاجية البحوث على المستوى العالمي، مستعرضاً في الوقت ذاته أمام المشاركين في ورشة العمل كيفية كتابة ورقة علمية يمكن نشرها في مجلة مختصة بطريقة حرفية.