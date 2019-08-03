تكريم مدير التحرير السابق لمجلة الأمن

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بحضور نائبه العقيد علي خلفان المنصوري، حسن سلامة مدير التحرير السابق لمجلة الأمن، وتقي صالحي قاسم المصور في الإدارة العامة للعمليات، تقديراً لعطائهما المثمر وتميزهما وخدمتهما المخلصة والطويلة في شرطة دبي.

وأثنى العميد شهيل على جهود سلامة وقاسم في خدمة شرطة دبي، وكفاءتهما في أداء المهام الموكلة إليهما كل في مكان عمله، حيث كانا مثالاً يحتذى في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوهما ويسيروا على خطاهما. وسلم العميد شهيل شهادة تقدير وهدية عينية لسلامة وقاسم عرفاناً بما قدماه لشرطة دبي خلال فترة عملهما، متمنياً لهما حياة سعيدة.

من جانبهما، عبّر كل من سلامة وقاسم عن شكرهما وامتنانهما للقيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة الفرصة لهما ليكونا جزءاً من موظفي شرطة دبي.