تخريج دورة «الحس الأمني» في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من ضباط المعهد، حفل تخريج دورة «الحس الأمني ولغة الجسد» التي عقدت بمعهد تدريب الشرطة، بمشاركة 29 منتسباً.

وأشاد العقيد الدكتور ناصر البكر، بمضمون ومحتوى دورة «الحس الأمني ولغة الجسد» التي شملت العديد من العلوم والمعارف الأمنية، التي عززت لدى المشاركين الحس الأمني، والشعور بالمسؤولية، إلى جانب التطبيق العملي لمكتسبات الدورة، بهدف تحفيز قدرات المنتسبين، ومهاراتهم نحو الشعور والوعي بالإدراك الأمني قبل الآخرين.

ووجه مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، الشكر والتقدير إلى محاضر ومنتسبي الدورة، نظير جهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح الدورة، مشيداً بتعاون وحرص الجميع، مما كان له أكبر الأثر في إنجاحها، وخروجها بالشكل المطلوب الذي يدعم رؤية واستراتيجية وأهداف وزارة الداخلية.