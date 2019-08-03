المري يطلع على سير العمل بمجلس مراكز الشرطة

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز، بهدف تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي.

وأشاد اللواء المري بجهود مراكز الشرطة وما حققته من نتائج متميزة في الفترة الماضية من خلال فرق العمل المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في فندق الميدان، بحضور العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار.

والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ومديري المراكز، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في المجلس.

وقدم العميد عبدالله المعصم نبذة للحضور عن أفضل الممارسات الشرطية في مراكز الشرطة، والجهود المبذولة في التنسيق بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والإشراف على المبادرات والمشاريع والمقترحات والمراسلات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمجلس، والتنسيق والتنظيم لعقد الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قراراتها، وإنجاز مهام المجلس الأخرى.

كما وقدم العميد عبدالله المعصم نبذة عن ملتقى شركاء النجاح المزمع عقده في أكتوبر المقبل بهدف زيادة الربط الإلكتروني مع الشركاء، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات المشتركة بين مراكز الشرطة والشركاء، وإيجاد قنوات اتصال فعّالة مع الشركاء، وتحديد المشاريع المشتركة والسعي لتطويرها.

وبدوره استعرض العقيد عادل الجوكر، مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، آلية عمل مركز التحليل الجنائي، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من القائد العام، ويضم المركز أكثر من 50 برنامجاً ذكياً يساعد رجال البحث والتحري على تحليل جميع الجرائم الجنائية في كل مناطق إمارة دبي.

وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها، ووضع الحلول لها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات الجريمة استناداً إلى نتائج التحاليل التي تم إجراؤها وتطبيقها على أرض الواقع.