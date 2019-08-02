«ليوا عجمان للرطب والعسل» يجذب الزوار بأنشطة متنوعة

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

تواصلت عصر أمس، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل السادس، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية، في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف، وشهد اليوم الثاني إقبالاً جماهيرياً على فعاليات المعرض المتنوعة.

والتي استقطبت كافة أفراد العائلة، من خلال الأنشطة والمسابقات والعروض الموسيقية التي تقام على مسرح المهرجان، إضافة إلى تخصيص قسم لعرض العسل، بمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان لـ «البيان»، إن المهرجان يتضمن عدداً من الفعاليات الجديدة، التي تلبي اهتمامات عشاق ومحبي زراعة النخيل والرطب، من خلال فئات مسابقة مزاينة الرطب، التي تشهد مشاركة عدد كبير من مزارعي النخيل.

بالإضافة إلى مسابقة الفواكه والحمضيات، كما تم تخصيص فئة خاصة لمزارعي عجمان للمشاركة في مزاينة الرطب، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز على مدار أيام المهرجان، بلغت 420 ألف درهم.

وأكد أن إدارة المهرجان حرصت على تنظيم العديد من الفعاليات التراثية، والمسابقات الثقافية، والأنشطة الترفيهية المتنوعة، التي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، لا سيما من قبل الأسر والأطفال، منوهاً بأن هذا العام لأول مرة، يتم مشاركة تجار العسل ضمن فعاليات المهرجان، كما يتم التعاون مع بلدية دبي، عن طريق مختبر الأغذية، فحص جودة العسل للمستهلكين، بغرض التأكد من الجودة.

ولفت إلى مشاركة عدد كبير من مزارعي النخيل، بالإضافة إلى مسابقة الفواكه والحمضيات، لتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين للحفاظ على الزراعة، وإعطاء الفرصة للمقيمين والزوار، للاطلاع على هذه المحاصيل، وتضمنت المسابقة خمس فئات، هي سلة الليمون، وسلة اللوز، وسلة المانجو، وسلة الفواكه، وسلة الحمضيات.

مشاركة

وتشارك لجنة إمارة عجمان، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، في فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان، في قاعة الإمارات للضيافة، على مدار أربعة أيام.

وقال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان، إن المشاركة في «ليوا عجمان للرطب»، فرصة مثالية للجنة، للترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، عبر اللقاء المباشر بزوار المهرجان، والإجابة عن أي استفسار يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأشار السويدي إلى أن الخطة الإعلامية للجنة، تضع في صلب أولوياتها توعية المواطنين بالأهمية البالغة لمشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وممارسة هذا الواجب الوطني بكل فاعلية وشفافية.

وأوضح رئيس لجنة إمارة عجمان، أن المشاركة في المهرجان، تمنح الزوار المعرفة الكاملة بالجدول الزمني للعملية برمتها، إضافة إلى مواعيد التسجيل للراغبين في الترشح لانتخابات المجلس، والتأكد من ورود أسمائهم في قائمة الهيئات الانتخابية، والتعرف إلى آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.