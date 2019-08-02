«الخارجية» تطلق حملة توعية من أجل حج آمن

المصدر: أبوظبي - وام

جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع اقتراب موسم الحج، حملتها التوعوية للحجاج التي تهدف إلى مساعدتهم في أداء مناسك الحج براحة وأمان.

وتأتي الحملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة ورعاية حـــــجاج الدولة المغــادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

مساعدة

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية تمثيل الوطن في الخارج بالصورة المشرفة التي تليق بمواطني الإمارات العربية المتحدة. كما أكدت ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي «mofauae»، للتمكن من تقديم المساعدة في حالات الطوارئ. و«تواجدي» هي خدمة مقدمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تواجدهم في الخارج.

والتي تسهّل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة، والمتواجدين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.

تسهيل

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن هذه الحملة تـأتي انطلاقاً من واجب وزارة الخارجية والتعاون الدولي تجاه المواطن الإماراتي في الخارج، وحرصاً منها على تسهيل سفره وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه - لا قدر الله- من خلال الإرشادات المهمة والنصائح لحجاج الدولة.

التزام

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدة أهمية الحصول على التصاريح الخاصة بالحج من حملات الحج للدخول إلى مكة المكرمة، ومراجعة أقرب مركز صحي في الدولة لأخذ التطعيمات الطبية اللازمة داخل الدولة قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة، والأدوية الضرورية (حقيبة الإسعافات الأولية) خاصة عند ضربات الشمس أو استطلاق البطن أو الإعياء الشديد، ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج.

والالتزام بمواعيد الوصول المحددة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بقوانين الدولة المضيفة للحجاج. كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حجاج الدولة إلى أهمية التخــطيط المسبق قبل السفر إلى الأراضي المقدسة مع حــملات الحج الإماراتية المعتمدة.

تواصل

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حجاج الدولة إلى ضرورة التواصل مع بعثة الحج الرسمية للدولة في الأراضي المقدسة أو بالقنصلية العامة للدولة في جدة أو إدارة العمليات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالدولة في حال تعرضهم لأي حالة طارئة أو مشكلات على الأرقام التالية: بعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة: (96625506622+ - 96625505252+. وبعثة الحج الرسمية بالمدينة المنورة (0096648206111) والقنصلية العامة للدولة في جدة: 96626515436+ - 96626531387+.

وإدارة العمليات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالدولة 97122222000+ - 971600599991+).

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية التوازن والاعتدال في كل الأمور، وعدم إجهاد النفس أو تعريضها للخطر، وعدم تناول الأطعمة أو المأكولات إلا في المحلات النظيفة، والابتعاد عن شراء المأكولات من الطريق، وتجنب الإسراف في أكل اللحوم، وتناول الفواكه الطازجة، وعدم ذبح الأضحيات بمنى في الطرقات، أو بجوار الخيام تجنباً للإصابة بالأمراض.

استعداد

ونوهت بأهمية الاستعداد العلمي قبل أداء مناسك الحج، والذي يكون عبر تعلم ومعرفة أحكام الحج قبل دخول موسمه بمدة كافية حتى يتمكن الحاج من أداء نسك الحج على الوجه الأكمل. كما نوهت بضرورة تأمين المبالغ المالية الكافية التي تمكن الحجيج من إتمام حجهم دون نقص أو تقصير، فضلاً عن الاستعداد النفسي، والذي يكون من خلال التهيؤ النفسي بمعرفة أجواء الحج، وأن فيه مشقة وزحاماً وتعباً، وقد يتأذى من بعض إخوانه بسبب التدافع أو تأخر الحملة لظرف ما.