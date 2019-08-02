74 رحلة لحجاج الإمارات إلى الأراضي المقدسة اليوم

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد ووام

غادرت بعثة حج الإمارات الرسمية إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي الدولي متوجهةً إلى المملكة العربية السعودية، فيما تغادر 74 رحلة لحجاج بيت الله الحرام من مطار أبوظبي اليوم، وفقاً للجدول الزمني الخاص بمواعيد مغادرة الرحلات من مطار أبوظبي الدولي.

وكانت البعثة التحضيرية غادرت لمتابعة أعمال بناء المخيمات والعقود مع مؤسسات الطوافة، فيما سيبدأ توافد حملات حج الإمارات.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، على جميع أفراد البعثة أن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج قائلاً: «تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملونه معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام».

ثم وجّه بأن يتابعوا تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية المناسك وأعمال الحج، والتعاون مع أصحاب الحملات ليكونوا فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية.

وأشاد الدكتور الكعبي بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وتسهيلات تتطور عاماً تلو العام، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة.

أعمال

كما أكد الدكتور الكعبي اكتمال الأعمال بالمخيمات بنسبة تتجاوز، 95٪، موضحاً أن حجاج الدولة سيجدون أرقى الخدمات في كل منسك من المناسك، وبالمخيمات وفي منى وعرفة.

جاء ذلك خلال اللقاء العام الذي عقده رئيس البعثة في مطار أبوظبي قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، مشدداً على ضرورة المبادرة بالخدمات للحجاج دون انتظارهم، مؤكداً أن خدمة الحجاج شرف.

وغادرت بعثة حج الإمارات الرسمية إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي الدولي أمس متوجهةً إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة شؤون حجاج الدولة والسهر على تأمين راحتهم والتهيئة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وكانت البعثة التحضيرية قد غادرت يوم 25/‏7 لمتابعة أعمال بناء المخيمات والعقود مع مؤسسات الطوافة، فيما سيبدأ توافد حملات حج الإمارات اعتباراً من 5 أغسطس الجاري.

مغادرة

ووفقاً للجدول الزمني الخاص بمواعيد مغادرة الرحلات من مطار أبوظبي الدولي، فإن 74 رحلة ستغادر مطار أبوظبي اليوم الجمعة متوجهةً إلى المملكة العربية السعودية، منها 25 رحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تبدأ في الإقلاع من الساعة 2 من منتصف الليل إلى الواحدة و40 دقيقة ظهراً بتوقيت الإمارات، و24 رحلة إلى مطار الدمام من الساعة 2 و50 دقيقة فجراً إلى 2 و35 دقيقة ظهراً.

أما الرياض فقد خصص لها 19 رحلة ابتداءً من الساعة 2 و5 دقائق فجراً إلى 10 و20 دقيقة صباحاً، بالإضافة إلى 6 رحلات إلى مطار المدينة المنورة، تبدأ في الإقلاع في تمام الساعة الواحدة و55 دقيقة فجراً إلى الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً.

وستتولى 10 شركات طيران مهام نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، هي: شركة الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، والخطوط الجوية الماليزية، والخطوط الجوية الفيتنامية، والخطوط الجوية الكورية، وطيران سيشيل، وكيه إل إم، والخطوط الجوية الصينية، وخطوط آسيانا الجوية.

مسؤولية

وأوصى الدكتور محمد مطر الكعبي، خلال اجتماع عقده مع أعضاء البعثة قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، جميع أفراد البعثة بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج حاملين معهم وصيّة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكونوا رسل تسامح قائلاً:

«تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملونه معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام».

كما وجّه بأن يتابعوا تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية المناسك، مطالبة بالتعاون مع أصحاب الحملات ليكونوا فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية.

وقال الكعبي إن قيادتنا الرشيدة حريصة على السهر في متابعة الحجاج، وتوفير كافة سبل الرفاهية الموجودة في مخيمات دولة الإمارات، مستنداً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «خدمة الحجاج شرف»، ومن هذا المنطلق ولتقديم خدمة متفردة للحاج علينا أن نتعاون على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة حجاج الدولة.

دعم

وأكد خلال الاجتماع أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً غير محدود لأعضاء البعثة وحجاج الدولة، وأن خدمة الحجاج شرف لأعضاء البعثة، داعياً كافة الأعضاء إلى بذل الجهود من أجل إسعاد حجاج الدولة والعمل على راحتهم وتذليل العقبات التي قد تواجه الحجاج أو أصحاب الحملات، مضيفة أن البعثة التحضيرية التي سبقتهم إلى الأراضي المقدسة قد انتهت من توفير كافة الخدمات بنسبة تتجاوز 95%.

تحضيرات

من جانبه، قال محمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن التحضيرات لهذا الموسم بدأت منذ العام الماضي، وعقب انتهاء موسم الحج الماضي، حيث تم أخذ كافة الملاحظات التي أبداها أصحاب الحملات أو الحجاج وتم التجاوب معها.

وأضاف: تسعى الدولة إلى تقديم كافة الخدمات لحجاج الدولة، وتنطوي تحت مظلة البعثة العديد من المؤسسات المختلفة، التي تعمل كفريق واحد.

بدوره، أوضح العقيد محمد الظاهري، مدير إدارة شرطة مطار أبوظبي، أنه وبمتابعة الإدارات المعنية بأمن قطاع المنافذ وأمن المطارات، تم تشكيل لجان لتسهيل عمل بعثة الحجاج وحجاج الدولة المغادرين لأداء فريضة الحج على مدار أيام سفر الحجاج.

وعبر عدد من المتطوعين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الباكر عن سعادتهم بتقديم المساعدة لحجاج بيت الله.

من جانبها، أعدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة لخدمة حجاج الدولة المغادرين إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي، تتضمن توفير خدمات صحية وفحص السكر عند دخول المطار، وتقديم كتيبات تشتمل على نصائح صحية ووسائل الوقاية خلال أداء المناسك.

إلى ذلك، تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في بعثة الحج الرسمية للدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن جهودها في تنمية التواصل والشراكة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الهيئة، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة الغذائية وتوعية الحجاج بالأنماط الغذائية الصحيحة للتعامل الآمن مع المواد الغذائية، لضمان سلامتهم طوال فترة الحج.

50

تطوع 50 متطوعاً من أعضاء فريق «فخر أبوظبي» للقيام على خدمة حجاج الدولة، وبدأ المتطوعون عملهم أمس مع مغادرة البعثة الرسمية.

وقال أحمد البلوشي رئيس فريق فخر أبوظبي، أن هذه المشاركة للعام الثالث على التوالي، حيث توافد أعضاء الفريق لخدمة الحجاج وتواجدوا في كل المناطق التي يحتاجون فيها إلى الخدمة.

700

تم وضع خطة وعظية موحّدة في المشاعر المقدسة، تتضمن 700 درس، كما سيتم تسيير زيارات قوافل التسامح، بإجمالي 25 زيارة، فضلاً عن برنامج مواعظ الحج عبر «سناب شات»، تتضمن 8 حلقات، و12 حلقة ضمن برامج إذاعية «في رحاب مكة يستفتونك»، وحلقتان عبارة عن مقاطع توعية للأطفال تتناول فضل ذي الحجة، وعيد الأضحى، ومحاضرات خاصة بالنساء، في الحملات قبل البدء بالمشاعر.