بحث سبل تعزيز التعاون مع نيكاراغوا

المصدر: دبي، ماناغوا - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، دنيس مونكادا كوليندرس، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادلا جهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص الإمارات على توثيق عرى التعاون والصداقة مع نيكاراغوا ودعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها.

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من جهة ثانية ، قام سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا بتسليم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم لدى جمهورية نيكاراغوا إلى دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا.

وأعرب الرئيس دانييل أورتيغا عن حرصه على تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات.ونقل السفير العويس تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للرئيس دانييل أورتيغا متمنياً له ولشعبه المزيد من التقدم والازدهار.