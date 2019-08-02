وزارة تنمية المجتمع توافق على تغيير اسم جمعية الصحفيين

المصدر: دبي - البيان

أصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2019 بشأن تغيير مسمى جمعية الصحفيين.

وبناء على القرار الوزاري رقم 588 لسنة 2000 بشأن إشهار جمعية الصحفيين، وعلى الإعلان المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 1 يوليو الماضي، بشأن تغيير مسمى الجمعية، وللمصلحة العامة، أصدرت الوزارة قرارها بالموافقة على تغيير مسمى جمعية الصحفيين ليصبح جمعية الصحفيين الإماراتية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل في ما يخصه، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

وتقدّم محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى وزارة تنمية المجتمع، لما تقدمه من دعم لكل الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بالدولة. وأشاد الحمادي بدور فريق عمل الوزارة ومتابعته لكل ما يخص عمل جمعيات النفع العام، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمشورة والتوجيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية إلى أن تغيير مسمى الجمعية جاء بموافقة أعضاء الجمعية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي انعقدت في 18 أبريل الماضي، والتي تم من خلالها أيضاً تغيير بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للجمعية.