«الشرطة في هاتفك» تستقبل 983 بلاغاً خلال النصف الأول في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

صرح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان أن عدد البلاغات، التي تم استقبالها في خدمة مركز الشرطة في هاتفك، خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 983 بلاغاً، تعامل معها مركز شرطة المدينة الشامل، وعمد إلى حلها وتحويلها إلى جهات الاختصاص، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.

وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجـــمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجـــمهور بالخدمات المقدمة. وأشار القائد العام لشرطة عجمان إلى أن خدمة مركز الشرطة في هاتفك على تطبيق وزارة الداخلية MOI مكنت الجمهور من إنجاز خدماتهم عبر التطبيق دون الحاجة إلى الحضور إلى المركز، واختصرت وقت إنجاز الخدمة من نصف ساعة إلى دقائق معدودة.