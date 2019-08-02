«إسعاف دبي» تنظم مختبراً تشخيصياً حول استشراف المستقبل

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مختبراً تشخيصياً حول استشراف المستقبل، بهدف رفع وعي الموظفين الإداريين والميدانيين حول التخطيط المستقبلي وأهميته وأدواته المختلفة، وأيضاً لإجراء تقييم غير تقليدي وتشاركي لمستوى الوعي في مجال استشراف المستقبل.

وقدمت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي عرضاً حول مفهوم استشراف المستقبل وأدواته وتوظيفه لعملية التخطيط والجاهزية للمستقبل. وأوضحت الدكتورة عائشة أنه لنجاح عملية استشراف المستقبل يتعين على المختصين والمعنيين في المؤسسة دراسة وتحليل التيارات الضخمة والاتجاهات العالمية والمستقبلية والتطور التكنولوجي والعلمي في مجالات عمل المؤسسة، وتحديد كيفية الاستفادة منها، وإيجاد حلول تمكين المؤسسة من اتخاذ القرارات المدروسة للاستجابة لهذه المتغيرات، والاستعداد لكافة الاحتمالات، وتوقع النتائج من خلال تجديد طرق وأساليب العمل، بما ينسجم مع تحقيق أهداف المؤسسة والحكومة، ومن أهم الخطوات التي تسعى لها المؤسسة لتحقيقها هي بناء القدرات البشرية والمؤسسية .