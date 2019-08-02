علي بن سعود يفتتح مختبر البيئة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

افتتح الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، مختبر البيئة المجهز بأحدث أجهزة الفحوص والتحاليل البيئية في أم القيوين، وذلك في إطار جهود الدائرة للحد من التأثيرات السلبية للملوثات البيئية على البيئة وصحة الإنسان، حيث يوفر المختبر خدمات فحص وتحليل العينات، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير المتبعة، وبأيدي كوادر وطنية متخصصة من موظفي المختبر.

وتشمل الخدمات المتاحة حالياً، خدمة فحص وتحليل الملوثات المادية كالملوثات العضوية، ومخلفات الزيت والشحوم، وخدمة فحص وتحليل مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه المسابح والزراعة والري، والأسمدة والأعلاف الحيوانية، ومخلفات المصانع ومياه الخزانات على المباني السكنية والمستشفيات والمدارس.

فضلاً عن الملوثات غير العضوية كالمعادن الثقيلة من الرصاص والزنك والزئبق والزرنيخ والكروم وغيرها، إضافة إلى خدمة فحص الملوثات من الكائنات الدقيقة المسبة للأمراض.

يلبي الاحتياجات

‪ ‬‬كما أن المختبر يلبي احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في أم القيوين، من خلال بناء قدرات تحليلية لمعظم أنواع الملوثات البيئية، إضافة إلى أن المختبر سوف يقدم المزيد من الخدمات في المستقبل، فضلاً عن مساعدة العملاء في الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، من خلال تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات إلكترونية، توفر للعملاء بيانات وحقائق تحليلية مهمة، تعزز من كفاءة الإنتاج والتصنيع في إمارة أم القيوين.

كما سوف يعمل على دعم جهود مختلف الجهات في أم القيوين لتوفير بيئة صحية عالية الجودة للسكان، من خلال استخدام أحدث أساليب الفحص والتكنولوجيا والتوسع في قدراته الفنية في قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى وضع استراتيجيات كفيلة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.