انطلاق مهرجان الفعاليات الصيفية في الوثبة

المصدر: أبوظبي-البيان

بدأت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الوثبة وبالتعاون والشراكة مع نادي التراث، وهيئة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشرطة أبوظبي فعالية (صيف المكتبات) في منتزه الوثبة ضمن إطار مهرجان فعاليات الوثبة الصيفية الذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، وتتواصل فعالية (صيف المكتبات) حتى الثالث من أغسطس الجاري.

وتنوعت فقرات الفعالية ما بين مسابقات ترفيهية، وتوعوية، ومحاضرات، وعروض الساحر، وورش الرسم، وعروض الصقور التراثية، حيث تناوب على تقديمها الشركاء الاستراتيجيون متمثلين بهيئة الثقافة والسياحة التي قدمت ورشة الخط العربي، كما قدمت شرطة أبوظبي محاضرة عن الإسعافات الأولية، وبدورها قدمت مؤسسة «المقناص» فقرات تراثية ممتعة حيث استمتع الحضور بفقرات تراثية عن الصيد بالصقور، وقدمت بلدية مدينة أبوظبي - منظمة الفعالية - فقرات ومسابقات وهدايا للحضور، تم من خلالها التوعوية بأهمية المحافظة على المرافق العامة والاستفادة منها، وقد تفاعل الأطفال مع الساحر بعروض الخفة.

ضمن هذا الإطار أكد حسن علي حسن الظاهري مدير مركز بلدية الوثبة أن المركز ينظم مهرجاناً شاملاً بمناسبة دخول فصل الصيف يضم عشرات الفعاليات والبرامج التوعوية والترفيهية والمجتمعية والتي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري .