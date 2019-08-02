بحث اشتراطات أبوظبي المهنية للمتعاملين بالغذاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية أنها توافقت على 4 وثائق فنية جديدة خلال اجتماعها السنوي الثاني الذي عقده مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي».

وتم التوافق بالإجماع على 4 من الوثائق الفنية المعروضة على اللجنة لغاية الاعتماد وهي: اشتراطات أبوظبي المهنية للمتعاملين بالغذاء والمعايير الفنية لعدادات المياه الجوفية لغير أغراض الشرب، ودليل أبوظبي الإرشادي للهندسة القيمية ودليل تصميم الأماكن العامة.

وقال أنس جودت البرغوثي رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية والمدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:

«إن مخرجات أعمال اللجنة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً وبالتالي تعزيز ثقافة الجودة ودعم التنمية الصناعية والتنافسية والإنتاجية وسلامة المستهلك وذلك للمساهمة في خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».

وأكد البرغوثي على أهمية دور المجلس من خلال الخدمات التمكينية التي يقدمها للجهات المعنية والتي من أهمها مواءمة المواصفات على مستوى إمارة أبوظبي من خلال قيادة وإدارة عملية المواءمة بكل حيادية لتحقيق المصالح المشتركة للشركاء المعنيين في المجلس.

وأضاف:«يأتي انعقاد الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية ».