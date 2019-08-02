الإمارات تشارك في مسابقة «الشاب النموذج» عربياً

المصدر: الشارقة - وام

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة «الشاب النموذج» التي انطلقت خلال يوليو الجاري وتقام تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني وإدارة الشباب والرياضة بالقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، على أن يتم تتويج الفائزين بالمسابقة في 19 من سبتمبر المقبل.

وثمّنت شفيقة العامري ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الجهود العربية الرائدة التي يقوم بها مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ عام 2003 وما قدمه من مبادرات وبرامج استفاد منها الآلاف من الشباب العربي توجت مؤخراً بمسابقة «الشاب النموذج» لاختيار القدوة الشابة.

وأكدت العامري أهمية الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها والتي من بينها: «إبراز الشاب القدوة بالدول العربية وترسيخ الانتماء بالهوية الوطنية والعربية واستنفار الهمم وغرس القيم لدى الشباب والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة والارتقاء بالسلوكيات الحياتية لدى الشباب». ومن جانبها قالت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة:

«إن المجلس قرر تحويل مبادرة «الشاب النموذج» التي أطلقها العام الماضي ولاقت ترحيباً كبيراً من الدول العربية لتصبح مسابقة يختار فيها شباب كل دولة عربية شاباً نموذجاً عنهم بهدف إحداث حراك شبابي في الوطن العربي، يدعو إلى القيم وحسن الخلق والتسامح ».