تعزيز العلاقات بين الإمارات والبرازيل

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح أمس، إدواردو بولسونارو النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي، والوفد المرافق. وحضر اللقاء حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.

ورحب وكيل وزارة الدفاع بنائب مجلس النواب والضيوف، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والبرازيل، وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

كما حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.