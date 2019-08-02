«صحة دبي» تكرّم المتميزين في برامجها الأكاديمية والتدريبية

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة الصحة بدبي نخبة من الأطباء والطلبة المتميزين الملتحقين ببرامجها التدريبية والأكاديمية كبرنامج أطباء الإقامة، وبرنامج طب وعلوم، وبرامج الامتياز، وبرنامج التدريب الصيفي، وذلك خلال الملتقى الذي نظمته صباح أمس بمكتبة راشد الطبية، بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين لمستشفيات وقطاعات ومؤسسات الهيئة.

وأكد القطامي خلال كلمته الافتتاحية للملتقى أهمية البرامج التدريبية والأكاديمية التي تتبناها الهيئة ضمن سياستها واستراتيجيتها الرامية إلى استقطاب كفاءات وكوادر مواطنة ومتميزة، يمكن الاعتماد عليها في عملية البناء والتطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في القطاع الطبي.

وأشار إلى الحرص الذي أولته هيئة الصحة بدبي خلال السنوات الماضية لاستقطاب النخب الطلابية المتميزة من الأطباء، إيماناً منها بأهمية الاستثمار الأمثل في الإنسان الذي يشكل العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية والازدهار.

وهو الركيزة الأساسية في عملية التطوير التي نتبناها في هيئة الصحة بدبي، وتدعمها بقوة العلم والمعرفة، لتكون مواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوجه دوماً ويؤكد أهمية تأهيل الكوادر المتميزة، وإعداد النخب الوطنية لمواكبة التحول المتسارع في مضمار العمل الحكومي. وفي نهاية الحفل سلّم معالي حميد القطامي ، الشهادات التقديرية للمتميزين من أطباء الإقامة، والامتياز، وبرنامج طب وعلوم، وبرنامج التدريب الصفي.