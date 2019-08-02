الشيخ زايد: من يعرف الغربة يعرف حق الغريب

المصدر: دبي- البيان

نشر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابه في «تويتر»، مقطعاً صوتياً للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يشدد على معاملة الوافد بكل تقدير واحترام، لأنه يحتاج إلى الكلمة الطيبة.

وقال مؤسس الدولة، رحمه الله، في المقطع الصوتي: «لا نريد أن يسمع الوافد شيئاً يجرح نفسه أو خاطره أبداً، ولا يرضينا إلا من يتحدث بالكلام الطيب والتقدير والاحترام، وهذا ما يسعدنا من المواطن، ومن يعرف الغربة يعرف حق الغريب، وأنا تحركت في ديار الغربة، قبل أن أصبح مسؤولاً، وعلى طرف المسؤولية، شعرت أن الغريب يحتاج الكثير، يحتاج الكلمة الطيبة والتقدير».