«الإحسان الخيرية» توزّع العيدية والكسوة للأيتام

المصدر: عجمان- البيان

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية مبادرة «فرحتهم.. فرحتنا»، ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات، التي تتبناها الجمعية، التي تهدف إلى إسعاد الأيتام وتوفير احتياجاتهم، فوزعت عليهم «عيدية اليتيم» انطلاقاً من تعزيز الدور المجتمعي والعمل الإنساني ومسؤوليتها تجاه الأيتام، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ويحظى المشروع بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير.

كما بدأت «الإحسان» في توزيع مشروع «كسوة العيد»، الذي يعد من المشاريع الرئيسية، التي تنفذها الجمعية لمصلحة الأيتام والأسر المتعففة، انطلاقاً من تعزيز دور الجمعية المجتمعي والعمل الإنساني ومسؤوليتها تجاه الأيتام ولإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ويحظى المشروع بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير، الذين يولون الأيتام وذويهم اهتماماً ورعاية.

كذلك استفادت 3000 أسرة من مشروع «لحوم الأضاحي»، فتم توزيع القسائم على الأسر المتعففة المقيّدة في سجلات الجمعية، على أن يتم استلام «اللحوم» خلال الأيام، التي تلي عيد الأضحى، ويعتبر مشروع «الأضاحي» الذي تقدمه الجمعية للأسرة المحتاجة، واحداً من المشاريع التي تنفذها «الإحسان» للمساهمة في تخفيف الثقل عن كاهل الأسر وتوفير الدعم والمساعدة لهم.