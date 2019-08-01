فيديو .. ماذا قال الشيخ زايد عن الوافدين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقطع فيديو للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتحدث فيه عن أهمية تقدير الوافد، والمحافظة على عدم جرح مشاعره، وضرورة معرفة حق الغريب.

وقال الشيخ زايد، طيب الله ثراه في المقطع "الشعب اللي في الإمارات كله ما نود أن يسمع الوافد شيء يجرح نفسه أو يجرح خاطره أبد، ولا يرضينا إلا اللي يتكلم بالكلام الطيب وبالتقدير وبالاحترام، هذا اللي من المواطنين يرضينا ويفرحنا، واللي يعرف الغربة وسار في دار الغربة يعرف حق الغريب لأن هو محتاج، أنا شوي تحركت في ديار الغربة قبل أن أكون مسؤول مثل هذه المسؤولية، يمكن على طرف المسؤولية حسيت إن الغريب يحتاج الكثير ويحتاج الكثير للكلمة الطيب وللتقدير من كل اللي لازم يحتاجه".