بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة

المصدر: وام

غادرت بعثة حج الإمارات الرسمية إلى الأراضي المقدسة، عبر مطار أبوظبي الدولي متوجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت البعثة التحضيرية غادرت لمتابعة أعمال بناء المخيمات والعقود مع مؤسسات الطوافة، فيما سيبدأ توافد حملات حج الإمارات.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية على جميع أفراد البعثة أن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج قائلاً: تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملونه معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-وولاءً للقيادة الرشيدة فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام.

ثم وجّه بأن يتابعوا تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية المناسك وأعمال الحج، والتعاون مع أصحاب الحملات ليكونوا فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية.

وأشاد الدكتور الكعبي بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وتسهيلات تتطور عاماً تلو العام، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة.