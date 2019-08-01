الإمارات في مؤتمر المريخ

المصدر: دبي - وام

شاركت الإمارات في المؤتمر التاسع للمريخ والاجتماع السابع والثلاثين لمجلس محللي برامج استكشاف المريخ، اللذين عقدا أخيراً في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «كالتيك» بمدينة باسادينا.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر الاكتشافات العلمية التي توصلت إليها دول العالم والتركيز على أهم الدراسات والأبحاث العلمية العالمية في مجال اكتشاف الفضاء وآخر التطورات على الكوكب الأحمر وكيفية تطوير والاستفادة من المشاريع العلمية التي تستهدف الوصول المريخ.

وترأست معالي سارة الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة وفد الدولة، واستعرضت معاليها خلال إحدى جلسات المؤتمر، مشروع دولة الإمارات لاستكشاف المريخ، مؤكدة أن الإمارات تستثمر في الإنسان والمعرفة والمستقبل، وتمثل برامجها لاستكشاف الفضاء ركيزة أساسية لتأسيس نهضة علمية وتقنية في الدولة والمنطقة.

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