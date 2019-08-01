محمد بن زايد يبحث مع ماكرون وخان جهود استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع كل من إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما سموه، أمس، من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الباكستاني. واستعرض سموه وإيمانويل ماكرون علاقات الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتناول الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث سموه مع عمران خان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق سموه ورئيس وزراء باكستان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.