«كهرباء دبي» تبتعث 20 شاباً مواطناً للصين ضمن «سفراء الابتكار ـ قادة المستقبل»

المصدر: دبي ـ البيان

ابتعثت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 من الشباب المواطن إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج «سفراء الابتكار ـ قادة المستقبل»، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها لدعم الإبداع والابتكار، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها لدعم الإبداع والابتكار.

ويأتي هذا البرنامج بعد نجاح الدورة الأولى من مبادرة «رواد» عام 2015، حيث أرسلت الهيئة 20 طالباً وطالبة من الأيتام في رحلة تعليمية وتدريبية إلى سنغافورة.

ويهدف برنامج «سفراء الابتكار ـ قادة المستقبل» الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة «وطني الإمارات»، إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب من خلال الإبداع والابتكار، ودعم العلاقات الإماراتية الصينية، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي بين موظفي الهيئة.

وضم فريق «سفراء الابتكار» 10 طلاب من المرحلة الثانوية - المساق العلمي، و5 طلاب من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية، إضافة إلى 5 من فنيي الهيئة الجدد من المواطنين.

وتشمل مجالات التدريب خلال البرنامج تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، وتقنيات الجيل الخامس من شبكات الاتصال، والأنظمة الذكية للبنية التحتية للكهرباء والمياه، وتقنيات السيارات الكهربائية.

وكان سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قد استقبل وفداً من مؤسسة وطني أبريل الماضي مع مؤسسة «وطني الإمارات» لتنفيذ مبادرات ومشاريع وطنية ومجتمعية تسهم في تعزيز المكانة العالمية للدولة في العمل الخيري والتطوعي.

إمكانات

وقال الطاير: نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دعم الشباب وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإعداد جيل من القادة المبدعين الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، و«خطة دبي 2021» التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين ومُمَكَّنين ملؤهم الفخر والسعادة.

ويسعدنا التعاون في هذا البرنامج مع مؤسسة «وطني الإمارات»، إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسهم في الحفاظ على الهويّة الوطنية وترسيخ عناصرها لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف الطاير: يأتي برنامج «سفراء الابتكار ـ قادة المستقبل» لتنفيذ مشروع دولي مشترك مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في إطار مسؤوليتنا المجتمعية وضمن استراتيجية الهيئة لبناء قدرات الشباب المواطن وتزويدهم بالأدوات اللازمة للإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب في مجالات تخدم توجهات الهيئة الاستراتيجية بالتعاون مع أبرز الشركات التقنية العالمية.

من جانبه أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن الشراكة بين المؤسسة وهيئة كهرباء ومياه دبي جاءت نتيجة التعاون المشترك والمبادرات البناءة بين الطرفين والتي تهدف لتعزيز قدرات الشباب الإماراتي الطموح وتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى إعداد قيادات شابة سلاحها العلم والمعرفة.

برنامج حافل

وتضمنت رحلة سفراء الابتكار برنامجاً حافلاً في العديد من المؤسسات التعليمية والتقنية في العاصمة الصينية بكين، حيث زار الفريق شركة «هواوي» للتعرف إلى آليات عمل الجيل الخامس من الاتصالات والمشاركة في ورش عمل في قسم الأبحاث والدراسات؛ وجامعة بكين للتكنولوجيا لحضور ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين ومركز القطارات السريعة في الصين ومركز الابتكار الطلابي.

كما زار الفريق شركة «هانيرجي» المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة؛ وشركة بكين القابضة لصناعة السيارات (BAIC)؛ ومركز أبحاث الطاقة المتجددة، وشركة الطائرات الذكية.

خطوات

أكد ضرار الفلاسي بأن مؤسسة وطني الإمارات قد خطت خطوات كبيرة في تأهيل الشباب عبر البرامج القيادية المختلفة ومن بينها برنامج سفراء الابتكار قادة المستقبل والذي شهد إنجازات كبيرة من قبل الشباب المنتسبين والذين اكتسبوا الخبرات الكافية لإنشاء مشاريع مبتكرة ومميزة مستدامة تخدم الدولة والمجتمع.