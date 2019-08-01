بحث استضافة أبوظبي للمنتدى الحضري العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على هامش الزيارة الرسمية التي تقوم بها ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، لإمارة أبوظبي اجتماعاً بحث خلاله الجانبان الأمور المرتبطة بتنظيم المنتدى الحضري العالمي العاشر في الإمارة العام المقبل، والذي يُعتبر واحداً من المنتديات المرموقة التي تهتم بمناقشة قضايا مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في مختلف أرجاء العالم.

وتحظى دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشرف تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسختها العاشرة بشراكة مع موئل الأمم المتحدة. وسيجعل احتضان هذا الحدث المتميز الذي من المرتقب أن ينعقد في فبراير 2020 خلال الفترة بين 8 و13 من أبوظبي والإمارات محط أنظار العالم باعتبارها أول دولة عربية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تستضيف هذا المنتدى البارز.

وأكد الأحبابي على هامش الاجتماع أن أبوظبي مستعدة لاستقبال الوفود القادمة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي العاشر بهدف إغنائه وإثرائه على مدار ستة أيام التي ستشهد تنظيم عدد من الحلقات النقاشية، وعدد من الأنشطة تُسلط الضوء على الشراكات المبتكرة وأطر العمل المتكاملة، إلى جانب إقامة معارض متخصصة تهتم بمستجدات مشاريع التطوير العمراني.

تقدير دولي

من جهتها، أكدت ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما العاصمة أبوظبي، تحظى بتقدير دولي واسع بالنظر لما بذله القائمون على قطاع التطوير العمراني من جهود، وتبنيهم لرؤية مبتكرة هدفت إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، خصوصاً بعد التحول الهائل نحو التحضر الذي شهدته الإمارة في وقت قياسي.

فعاليات

شدد فلاح الأحبابي على أهمية تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر في الإمارات باعتباره سيشكل للدائرة وجميع الأطراف المعنيين بالتطوير العمراني المستدام للمدن فرصة لعرض التصور الريادي والاستشرافي لقيادة الإمارة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية.