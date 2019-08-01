75 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة للنصف الأول من 2019

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة 75 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري لعام التسامح، استفاد منها 5363 مستحقاً ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة، ضمن نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال عبدالله عقيدة المهيري رئيس لجنة الصرف: إن اللجنة عقدت 121 اجتماعاً في النصف الأول من عام التسامح، أقرت خلالهم تقديم 75 مليوناً و179ألفاً و864 درهماً.

سرعة الاستجابة

وأكد أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة للصرف، لافتاً إلى إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز «محاسبة ومستحقي الزكاة»، وهو من أهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة، التي تخدم فريضة الزكاة، وتضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين، كما أنها تسهـل عملية الصرف بشكل كبير، بدءاً من مرحلة تسلم الأوراق، وصولاً إلى لجنة الصرف وإقرار المساعدة.

وأكد المهيري أن صندوق الزكاة يسعى دائماً لإضافة شرائح جديدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه، التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن. وذكر المهيري أن أعضاء لجنة الصرف هم من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة.

ولفت رئيس لجـــنة الصرف إلى أن المبالغ تصرف بعد البحث اللازم عبر باحثين متـــخصصين في الصــندوق للتثبت من أحقية المتـــقدمين، للحصول على الزكــاة عن طريق المصارف الشرعية كمـــصارف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلـــوبهم وبقـــية المصارف الأخرى والمشاريع العديدة، التي بلغت نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت هذه المصارف.

المستهدفون

كما أوضح أمين عام صندوق الزكاة أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هم من أصحاب الدخول الضعيفة والمسلمين الجدد والغارمين والأيتام وأسرهم والمرضى وطلاب العلم الإلزامي وطلاب العلم الجامعي، والباحثين عن عمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة، والمنكوبين إضافة للمساعدات العاجلة، حيث تتم دراسة جميع الحالات التي تتقدم إليه، للتأكد من مدى أحقيتهم للحصول على أموال الزكاة، التي تعد أمانة من المزكّين يجب التصرف فيها بحرص بما يحقق الفائدة الحقيقية لهذه الفريضة من خلال لجنة خاصة تتولى التدقيق والبحث المفصل عن الأوضاع المالية لكل متقدم، كما تقوم بزيارة مقر إقامتهم من خلال فريق البحث المكتبي والميداني.

تصدّر

وتصدرت المواطنة زوجة الأجنبي الرقم الأول في مصروفات صندوق الزكاة للنصف الأول من 2019 من ضمن الفئات المستحقة للزكاة بمبلغ 20 مليوناً و858 ألف درهم، تلتها المطلقات بمبلغ 11 مليوناً و540 ألف درهم، ثم ذوي الدخل المحدود بقيمة 7.7 ملايين درهم، ثم المسنين بقيمة 4 ملايين وشملت مصارف الزكاة أيضاً فئات أسر السجناء بقيمة مليون و191 ألف درهم والأرامل بقيمة 2 مليون و116 ألف درهم، وأصحاب الهمم بقيمة 2 مليون و808 آلاف درهم والأيتام بقيمة 452 ألف درهم.