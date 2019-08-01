شرطة دبي تناقش دعم المشاريع الابتكارية وتقيم اعتمادها

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس الابتكار في شرطة دبي ورشة عمل لأندية الابتكار ضمن برنامج المشاريع الابتكارية «الدفعة الثانية»، في فندق العنوان دبي مول، بحضور المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، مدير مركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، وأعضاء مجلس الابتكار، ورؤساء أندية الابتكار ونوابهم، وثلاثة أعضاء من كل نادٍ من أندية الابتكار في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة، بهدف مناقشة دعم وتقييم المشاريع الابتكارية.

وقال المقدم إبراهيم المري، إنه بناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بشأن مـــقابلة موظــفي شرطة دبي المتقدمين لطرح المشاريع الابتكارية، تم تنظيم هذه الورشة واللقاء لأندية الابتكار، للوقوف على المشاريع المقدمة وتقييمها ودعمها، وذلك عبر النقاشات التي ضمت خبراء ومتخصصين في الابتكار من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تم خلالها استعراض منظومة شرطة دبي للابتكار.

وأضاف أن مجلس الابتكار قام بدعوة الموظفين الذين قدموا مشاريع ابتكارية عن طريق برنامج المشاريع الابتكارية، والذي يمكن أصحاب الأفكار من تقديم أفكارهم عن طريق الدخول إلى مكتبة المعرفة في البوابة الإلكترونية الداخلية لشرطة دبي، لحضور الورشة وعرض مشاريعهم ومناقشتها معهم، وتقييم مدى ترابطها بمنظومة الابتكار، وإمكانية تطبيقها، حيث تم إقرار عدد منها.

وأكد أن مركز المعرفة والابتكار يولي اهتماماً بالغاً بالمشاريع الابتكارية، ويعمل بشكل مستمر على دعمها وتطبيقها بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار، مثمناً الجهود المبذولة من كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة في هذا المجال.