شرطة دبي تنفذ تجربة وهمية حول كيفية التصدي لعمل تخريبي

المصدر: دبي - البيان

نفّذت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وبإشراف من العقيد حامد السيد الهاشمي، مساعد المدير العام للإدارة بالوكالة، تمرين طاولة تضمن سيناريو لعمل تخريبي، وكيفية التصدي له وفق خطط ممنهجة ومنظمة للتعامل مع تلك المخاطر كل حسب اختصاصه.

شارك في هذا التمرين مديرو الإدارات الفرعية المعنية في الإدارة العامة، وممثلون عن شركاء الإدارة الداخليين من الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الإدارة العامة للتدريب، مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ومن الشركاء الخارجيين الاستراتيجيين، مؤسسة مطارات دبي، شركة دناتا من مجموعة الإمارات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيرست سيكيورتي جروب.