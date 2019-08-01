المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان لوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي بسفارة فرنسا في إمارة أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين شرطة عجمان وسفارة فرنسا، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بلوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي، مؤكداً على عمق العلاقة والتعاون بين شرطة عجمان والشرطة الفرنسية، مشيداً بجودهم المثمرة في دعم وتطوير خبرات ومهارات منتسبي شرطة عجمان، وتـم استعـراض أهـم الموضوعـات والقضايا ذات الاهتمام. وعبّر قائد عام شرطة عجمان عن جزيل شكره للسفارة الفرنسية، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر، كما أهدى درعاً تذكارية للوران كوزاني متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.